Аршавин заявил, что не имеет информации о конфликте Семака и Дзюбы

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, который сейчас работает в петербургском клубе директором департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам, отреагировал на слухи о конфликте между главным тренером команды Сергеем Семаком и форвардом Артёмом Дзюбой.

«Я не знаю, существует конфликт или нет. У меня информации о конфликте нет. Потому и комментировать нечего», — сказал Аршавин в интервью Sport24.

Ранее Бубнов обратил внимание на неоптимальную форму Дзюбы в игре с «Лацио».