Бубнов обратил внимание на неоптимальную форму Дзюбы в игре с «Лацио»

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Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов заявил, что «Зениту» не хватило дисциплины для победы над «Лацио».
Бубнов обратил внимание на неоптимальную форму Дзюбы в игре с «Лацио»
  • © REUTERS/Anton Vaganov

По его мнению, подопечные Сергея Семака не создали большого количества моментов.

«Кроме голевого эпизода, действительно отличный шанс отличиться был разве что у Андрея Мостового, который пробил чуть мимо дальней штанги. Безусловно, очень не хватает Сердара Азмуна и Малкома, при этом Артём Дзюба находится далеко не в лучшей форме», — цитирует Бубнова Sportbox.

Экс-футболист добавил, что «Зенит» мог набрать по итогам первого круга больше очков, но его результат заслуженный. При этом вероятность того, что петербуржцы победят в Италии и Бельгии, невелика, заключил Бубнов.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отказался верить в способность российского клуба набрать больше одного очка в Лиге чемпионов.

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