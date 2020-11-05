Бубнов обратил внимание на неоптимальную форму Дзюбы в игре с «Лацио»
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По его мнению, подопечные Сергея Семака не создали большого количества моментов.
«Кроме голевого эпизода, действительно отличный шанс отличиться был разве что у Андрея Мостового, который пробил чуть мимо дальней штанги. Безусловно, очень не хватает Сердара Азмуна и Малкома, при этом Артём Дзюба находится далеко не в лучшей форме», — цитирует Бубнова Sportbox.
Экс-футболист добавил, что «Зенит» мог набрать по итогам первого круга больше очков, но его результат заслуженный. При этом вероятность того, что петербуржцы победят в Италии и Бельгии, невелика, заключил Бубнов.
Ранее сообщалось, что бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отказался верить в способность российского клуба набрать больше одного очка в Лиге чемпионов.