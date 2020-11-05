Бубнов обратил внимание на неоптимальную форму Дзюбы в игре с «Лацио»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов заявил, что «Зениту» не хватило дисциплины для победы над «Лацио».

По его мнению, подопечные Сергея Семака не создали большого количества моментов.

«Кроме голевого эпизода, действительно отличный шанс отличиться был разве что у Андрея Мостового, который пробил чуть мимо дальней штанги. Безусловно, очень не хватает Сердара Азмуна и Малкома, при этом Артём Дзюба находится далеко не в лучшей форме», — цитирует Бубнова Sportbox.

Экс-футболист добавил, что «Зенит» мог набрать по итогам первого круга больше очков, но его результат заслуженный. При этом вероятность того, что петербуржцы победят в Италии и Бельгии, невелика, заключил Бубнов.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела отказался верить в способность российского клуба набрать больше одного очка в Лиге чемпионов.