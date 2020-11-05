Петржела не верит в способность «Зенита» набрать больше одного очка в ЛЧ
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«Думаю, что «Зенит» больше не наберет очков в Лиге чемпионов, и эта ничья не делает погоды. «Зенит» играл неплохо, но у «Лацио» не было нескольких ключевых игроков. Петербуржцам выпал шанс выиграть в этом матче, но у них не получилось. Следующая игра с итальянцами на выезде, и дома они будут играть совсем по-другому. «Зениту» будет намного труднее ухватиться за очки», — цитирует специалиста Sport24.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил сожаление из-за упущенной «Зенитом» победы над «Лацио».