Петржела не верит в способность «Зенита» набрать больше одного очка в ЛЧ

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что петербургский клуб после ничьей с «Лацио» больше не сможет набрать очки в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Думаю, что «Зенит» больше не наберет очков в Лиге чемпионов, и эта ничья не делает погоды. «Зенит» играл неплохо, но у «Лацио» не было нескольких ключевых игроков. Петербуржцам выпал шанс выиграть в этом матче, но у них не получилось. Следующая игра с итальянцами на выезде, и дома они будут играть совсем по-другому. «Зениту» будет намного труднее ухватиться за очки», — цитирует специалиста Sport24.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил сожаление из-за упущенной «Зенитом» победы над «Лацио».