Семак выразил сожаление из-за упущенной «Зенитом» победы над «Лацио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его команда расстроена результатом матча с «Лацио» в Лиге чемпионов.

По мнению специалиста, петербуржцы могли увеличить преимущество, но сами в итоге пропустили ответный гол.

«После нашего забитого мяча «Лацио» стал играть агрессивно. В целом жаль, что не смогли забить и победить. Многое решает скорость принятия решений. Можно было не позволить сделать передачу, можно было не дать сыграть Фелипе Кайседо вторым темпом», — приводит слова Семака Sport24.

Кроме того, он обратил внимание на скользкое поле. По словам наставника, во время матча игроки скользили.

Ранее сообщалось, что «Зенит» упустил победу над «Лацио» в матче Лиги чемпионов.