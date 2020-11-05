Семак выразил сожаление из-за упущенной «Зенитом» победы над «Лацио»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что его команда расстроена результатом матча с «Лацио» в Лиге чемпионов.
Семак выразил сожаление из-за упущенной «Зенитом» победы над «Лацио»
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

По мнению специалиста, петербуржцы могли увеличить преимущество, но сами в итоге пропустили ответный гол.

«После нашего забитого мяча «Лацио» стал играть агрессивно. В целом жаль, что не смогли забить и победить. Многое решает скорость принятия решений. Можно было не позволить сделать передачу, можно было не дать сыграть Фелипе Кайседо вторым темпом», — приводит слова Семака Sport24.

Кроме того, он обратил внимание на скользкое поле. По словам наставника, во время матча игроки скользили.

Ранее сообщалось, что «Зенит» упустил победу над «Лацио» в матче Лиги чемпионов.

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