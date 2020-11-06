«Рубин» обратился в ЭСК по эпизоду с нанесением травмы Йевтичу в матче Кубка России
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«Рубин» обратился в ЭСК по эпизоду с Йевтичем», — цитирует службу коммуникаций РФС Sport24.
В середине первого тайма матча Йевтич потерял сознание после столкновения с форвардом «СКА-Хабаровск» Владиславом Брагиным. У швейцарца диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Брагин получил за этот фол жёлтую карточку.
Ранее футболист «СКА-Хабаровск» извинился перед Йевтичем, которому он сломал нос в матче КР.