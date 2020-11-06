«Рубин» обратился в ЭСК по эпизоду с нанесением травмы Йевтичу в матче Кубка России

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит эпизод в матче Кубка России «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:0), в котором полузащитник казанцев Дарко Йевтич получил сотрясение мозга.

«Рубин» обратился в ЭСК по эпизоду с Йевтичем», — цитирует службу коммуникаций РФС Sport24.

В середине первого тайма матча Йевтич потерял сознание после столкновения с форвардом «СКА-Хабаровск» Владиславом Брагиным. У швейцарца диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Брагин получил за этот фол жёлтую карточку.

Ранее футболист «СКА-Хабаровск» извинился перед Йевтичем, которому он сломал нос в матче КР.