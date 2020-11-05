Футболист «СКА-Хабаровска» извинился перед Йевтичем, которому он сломал нос в матче КР
- © ФК "Рубин"
«Я бы хотел принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод в матче, когда он получил тяжёлую травму», — цитирует Брагина официальный сайт хабаровского клуба.
По его словам, это вышло случайно, в футболе никто не застрахован от подобного.
«Я лично написал Дарко, попросил у него прощения, на что он мне ответил: «Спасибо», — добавил Брагин.
В середине первого тайма во время верховой борьбы Йевтич получил удар локтем в лицо от Брагина. После этого хавбек «Рубина» потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле. В итоге у него были диагностированы перелом носа и сотрясение мозга.
Ранее Леонид Слуцкий раскритиковал судейство матча со «СКА-Хабаровск» после вылета «Рубина» из Кубка России.