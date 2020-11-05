Футболист «СКА-Хабаровска» извинился перед Йевтичем, которому он сломал нос в матче КР

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Нападающий «СКА-Хабаровска» Владислав Брагин принёс извинения полузащитнику казанского «Рубина» Дарко Йевтичу за свою грубую игру в матче группового этапа Кубка России по футболу (1:0).
Футболист «СКА-Хабаровска» извинился перед Йевтичем, которому он сломал нос в матче КР
  • © ФК "Рубин"
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«Я бы хотел принести свои искренние извинения Дарко Йевтичу за тот эпизод в матче, когда он получил тяжёлую травму», — цитирует Брагина официальный сайт хабаровского клуба.

По его словам, это вышло случайно, в футболе никто не застрахован от подобного.

«Я лично написал Дарко, попросил у него прощения, на что он мне ответил: «Спасибо», — добавил Брагин.

В середине первого тайма во время верховой борьбы Йевтич получил удар локтем в лицо от Брагина. После этого хавбек «Рубина» потерял сознание и не смог самостоятельно покинуть поле. В итоге у него были диагностированы перелом носа и сотрясение мозга.

Ранее Леонид Слуцкий раскритиковал судейство матча со «СКА-Хабаровск» после вылета «Рубина» из Кубка России.

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