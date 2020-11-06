Хохлов: в еврокубках проваливаются все

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов не считает ситуацию с выступлением российских клубов в еврокубках катастрофой.

«Я не стал бы грести всех под одну гребёнку. У «Краснодара» вообще дебют в Лиге чемпионов, он столкнулся с колоссальными проблемами в составе. Что касается «Локомотива» и «Зенита», то по игре они выступают достаточно достойно. Понятно, что в футболе главное — это результат, но не могу это не отметить. Не стал бы драматизировать. Проваливаются все. Тот же ПСЖ, например. Да, второй сезон подряд выступление наших в Европе получается неприятным, но я бы этот год вообще вынес за скобки, потому что такой ситуации прежде не было нигде и никогда. Кто нашёл ключ к некоему балансу, у кого скамейка длиннее, тот и будет лучше выглядеть. А кто-то проваливается глубже, как мы», — цитирует Хохлова «Плеймейкер».

«Краснодар» и «Локомотив» занимают третьи места в своих группах в Лиге чемпионов, имея по одному набранному очку. «Зенит» располагается на четвёртой строчке с аналогичным результатом. ЦСКА в Лиге Европы идёт последним в своём квартете, имея два очка.

Ранее Ярошик выразил веру в то, что ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы.