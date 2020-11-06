Ярошик: верю, что ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы

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Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал поражение армейцев в третьем туре группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (1:3).
Ярошик: верю, что ЦСКА выйдет из группы в Лиге Европы
  • РИА Новости

«Сегодняшнее поражение ЦСКА — это ещё не трагедия. Слава богу, что в группе для армейцев дела складываются удачно, отрыв от первого места всего три очка. Я сразу после жеребьёвки сказал, что группа очень ровная, — так и произошло. Ни в коем случае не стоит унывать. Надо продолжать делать свою работу. Проигрывать никто не хочет, но без поражений футбола попросту не бывает. ЦСКА лучше смотрелся во втором тайме, но пропустил первый, а затем ещё два мяча залетело. Следующий матч с «Фейеноордом» будет самым важным на групповом этапе. Именно от него зависит, выйдут ли красно-синие в плей-офф. Сегодня голландцы выиграли, а в конце ноября, я надеюсь, победа будет за нами. Всё ещё верю, что ЦСКА выйдет из группы», — сказал Ярошик «Чемпионату».

ЦСКА, набрав два очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) поднялся на третье место. «Вольфсберг» (4) располагается на второй позиции, а лидирует в группе загребское «Динамо» (5). 

Ранее Сигурдссон прокомментировал поражение ЦСКА от «Фейеноорда» в Лиге Европы.

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