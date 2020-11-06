Сигурдссон прокомментировал поражение ЦСКА от «Фейеноорда» в Лиге Европы

Футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон после поражения от «Фейеноорда» в третьем туре Лиги Европы (1:3) заявил, что красно-синие ехали в Голландию за победой.

«Мы разочарованы результатом, хотели одержать здесь первую победу в Лиге Европы, но у нас ничего не вышло. Мы должны были сыграть лучше. Не использовали моменты так, как надеялись, а соперник это сделал. «Фейеноорд» — хорошая команда. Они забили три мяча за короткий период времени и убили игру. Этого не должно быть, у нас классная команда. Так что нам придётся изучить игру и понять, что случилось», — цитирует пресс-служба УЕФА Сигурдссона.

После трёх туров группового раунда Лиги Европы ЦСКА занимает последнее место в квартете, имея два очка.

Ранее сообщалось, как ЦСКА на выезде проиграл «Фейеноорду» в Лиге Европы.