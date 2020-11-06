Вавринка признался, что ему непросто было обыграть Рублёва в 1/8 «Мастерса» в Париже
- Reuters
«Вначале он играл быстрее и лучше меня. Мне было тяжело найти какое-то решение, когда он так хорошо играл. Но я всё ещё верил, что могу что-то изменить в своей игре и заиграть немного лучше. Для меня было важно по-настоящему сосредоточиться на подаче. Я начал лучше подавать, набирать больше очков и заставлял его защищаться. Тогда я понял, что у меня будет случай сломать его. Я очень доволен победой», — цитирует Вавринку официальный сайт ATP.
Ранее сообщалось, что Рублëв уступил Вавринке в матче 1/8 финала турнира ATP в Париже.