Иванов поделился ожиданиями от матча «Урала» со «Спартаком»

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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о том, что его команда готовится к игре со «Спартаком» как к очередному рядовому матчу чемпионата страны.

Команды встретятся в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 7 ноября в Екатеринбурге.

«Понимаем, что наш соперник — очень популярная команда по всей стране и один из лидеров текущего сезона. Но для нас любой матч важен. За победу над любой командой даётся три очка. И мы будем бороться за эти очки — как в ближайшей игре со «Спартаком», так и в любой другой. Думаю, красно-белые тоже хотят победить, поэтому ждём очень непростого противостояния, но намерены биться за победу», — цитируют Иванова «Известия».

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Георгий Джикия оплатит ребёнку покупку протеза предплечья.

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