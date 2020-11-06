Иванов поделился ожиданиями от матча «Урала» со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о том, что его команда готовится к игре со «Спартаком» как к очередному рядовому матчу чемпионата страны.

Команды встретятся в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 7 ноября в Екатеринбурге.

«Понимаем, что наш соперник — очень популярная команда по всей стране и один из лидеров текущего сезона. Но для нас любой матч важен. За победу над любой командой даётся три очка. И мы будем бороться за эти очки — как в ближайшей игре со «Спартаком», так и в любой другой. Думаю, красно-белые тоже хотят победить, поэтому ждём очень непростого противостояния, но намерены биться за победу», — цитируют Иванова «Известия».

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Георгий Джикия оплатит ребёнку покупку протеза предплечья.