В УЕФА предложили ФИФА пересмотреть правило игры рукой

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил Международной федерации футбола (ФИФА) внести исправления в правила игры, чтобы позволить арбитрам принимать самостоятельно определённые решения и избежать несправедливого наказания игроков.
В УЕФА предложили ФИФА пересмотреть правило игры рукой
  • РИА Новости

«Попытка строго зафиксировать случаи, когда обращение с мячом является нарушением правил, привела ко множеству неправильных решений, которые были встречены с растущим разочарованием... Дух игры должен сохраняться. Я думаю, что возврат к предыдущей трактовке правил с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, — это вариант, который стоит обдумать. Довольно часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Так как эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного разбивания хода матча и тех случаев, когда подобная ситуация предрешает исход поединка. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, которые принимаются во благо, не достигают своих целей. Потому они должны быть пересмотрены», — приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина AP News.

Ранее в Швейцарии потребовали исключить президента ФИФА Инфантино из МОК.

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