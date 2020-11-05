В УЕФА предложили ФИФА пересмотреть правило игры рукой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил Международной федерации футбола (ФИФА) внести исправления в правила игры, чтобы позволить арбитрам принимать самостоятельно определённые решения и избежать несправедливого наказания игроков.

«Попытка строго зафиксировать случаи, когда обращение с мячом является нарушением правил, привела ко множеству неправильных решений, которые были встречены с растущим разочарованием... Дух игры должен сохраняться. Я думаю, что возврат к предыдущей трактовке правил с возможными правками, где не засчитывается взятие ворот после игры рукой, — это вариант, который стоит обдумать. Довольно часто происходит, что мяч случайно попадает в руку. Так как эти случаи неизбежны, они не должны наказываться, чтобы избежать чрезмерного разбивания хода матча и тех случаев, когда подобная ситуация предрешает исход поединка. Нет ничего постыдного в том, чтобы признать, что иногда решения, которые принимаются во благо, не достигают своих целей. Потому они должны быть пересмотрены», — приводит слова президента УЕФА Александера Чеферина AP News.

Ранее в Швейцарии потребовали исключить президента ФИФА Инфантино из МОК.