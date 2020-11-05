В Швейцарии требуют исключить президента ФИФА Инфантино из МОК

Швейцарская компания Sport 7 подала жалобу в комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Как сообщает Radio-Canada Sports, компания Sport 7, отвечающая за консультирование ведущих спортсменов, хочет, чтобы Инфантино был исключён из МОК.

«Мы обнаружили сложную систему незаконных практик в мире футбола. Любые нарушения, которые мешают нам защищать спортсменов. В течение трёх лет мы пытались привлечь внимание футбола на высшем уровне. Мы быстро поняли, что ФИФА ничего не хочет слышать и даже замешана в этой ситуации. В ответ нам сообщили о предстоящих реформах. Понятно, что ничего не сделано», — сказал адвокат Филипп Ренц.

По мнению компании Sport 7, Инфантино намеренно не обращает внимания на незаконные действия. Также речь идёт о том, что в преступлениях замешана сумма более $1 млрд. В Sport 7 подчёркивают, что Инфантино виновен в многократных нарушениях Олимпийской хартии, так как поддерживает организованную преступность.

«Совершенно очевидно, что управление ФИФА коррумпировано и полностью урезано. Таким образом, МОК увидит, что управление заткнуто для поддержки системы, которая в фоновом режиме является полностью незаконной», — добавил адвокат.

Отмечается, что Sport 7 также подал жалобу в федеральный суд Швейцарии.

Ранее заболевший коронавирусом Инфантино сообщил об улучшении своего состояния.