Заболевший коронавирусом Инфантино сообщил об улучшении своего состояния
- Reuters
«Я чувствую себя лучше, но всё ещё есть незначительные симптомы», — приводит слова Инфантино РИА Новости.
Он отметил, что за последние дни получил множество писем и сообщений, и поблагодарил всех за поддержку.
«Спасибо вам большое от всей души», — сказал Инфантино.
50-летний чиновник является девятым президентом ФИФА и возглавляет организацию с 26 февраля 2016 года.
Ранее СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов.