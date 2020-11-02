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Заболевший коронавирусом Инфантино сообщил об улучшении своего состояния

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Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино, который заболел коронавирусом, рассказал об улучшении своего состояния.
Заболевший коронавирусом Инфантино сообщил об улучшении своего состояния
  • Reuters

«Я чувствую себя лучше, но всё ещё есть незначительные симптомы», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

Он отметил, что за последние дни получил множество писем и сообщений, и поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо вам большое от всей души», — сказал Инфантино.

50-летний чиновник является девятым президентом ФИФА и возглавляет организацию с 26 февраля 2016 года.

Ранее СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов.

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