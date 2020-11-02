Заболевший коронавирусом Инфантино сообщил об улучшении своего состояния

Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино, который заболел коронавирусом, рассказал об улучшении своего состояния.

«Я чувствую себя лучше, но всё ещё есть незначительные симптомы», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

Он отметил, что за последние дни получил множество писем и сообщений, и поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо вам большое от всей души», — сказал Инфантино.

50-летний чиновник является девятым президентом ФИФА и возглавляет организацию с 26 февраля 2016 года.

Ранее СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов.