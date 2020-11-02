СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов
- Reuters
Как сообщает RTL.de, 11 футболистов амстердамского клуба сдали положительные тесты на COVID-19. В связи с этим «Аякс» отправился на матч с 17 игроками.
При этом имена заболевших не разглашаются.
Отмечается, что на игру в составе «Аякса» заявлен только один голкипер — Кьелл Схерпен, который не провёл ни одного матча за основную команду.
Встреча должна пройти 3 ноября в Дании.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти заболел коронавирусом.