СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов

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В голландском футбольном клубе «Аякс» произошла вспышка коронавирусной инфекции перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с датским «Мидтьюлландом».
СМИ сообщили о вспышке коронавируса в «Аяксе» перед матчем Лиги чемпионов
  • Reuters

Как сообщает RTL.de, 11 футболистов амстердамского клуба сдали положительные тесты на COVID-19. В связи с этим «Аякс» отправился на матч с 17 игроками.

При этом имена заболевших не разглашаются. 

Отмечается, что на игру в составе «Аякса» заявлен только один голкипер — Кьелл Схерпен, который не провёл ни одного матча за основную команду.

Встреча должна пройти 3 ноября в Дании.  

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти заболел коронавирусом.

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