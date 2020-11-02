СМИ: Экс-футболист «Ромы» Тотти заболел коронавирусом

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии по футболу Франческо Тотти заболел коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Sky Sport Italia, Тотти сдал тест на COVID-19 после появления некоторых симптомов заболевания — у него поднялась температура и появилась слабость. Впоследствии результат теста оказался положительным.

В октябре от коронавирусной инфекции скончался отец бывшего капитана римского клуба Энцо Тотти.

44-летний Тотти является воспитанником «Ромы». Он играл за римскую команду с 1992 по 2017 год. Тотти является чемпионом Италии, двукратным победителем Кубка и Суперкубка Италии. В активе итальянца 786 матчей и 307 голов за клуб.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» выявлен один случай заболевания коронавирусом.