СМИ: Агенты Халка контактировали с «Зенитом» по поводу возвращения бразильца

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Нападающий китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в петербургский «Зенит».
СМИ: Агенты Халка контактировали с «Зенитом» по поводу возвращения бразильца
  • Reuters

Как сообщает Soho Sports, представители 34-летнего футболиста уже контактировали с петербургским клубом по поводу возвращения бразильца.

Контракт Халка с китайским клубом истекает в декабре 2020 года. Футболист не собирается продлевать соглашение.

Халк выступал за «Зенит» на протяжении четырёх лет, а в июне 2016-го перешел в «Шанхай СИПГ» за почти €56 млн. Форвард сыграл за петербуржцев 148 матчей, записав на свой счёт 76 забитых мячей и 60 результативных передач.

В нынешнем сезоне Халк отметился за шанхайскую команду семью голами и одной голевой передачей в 16 встречах.

Ранее Орлов объяснил, почему «Зенит» не удержал победу в матче ЛЧ с «Лацио».

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