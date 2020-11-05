Орлов объяснил, почему «Зенит» не удержал победу в матче ЛЧ с «Лацио»

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Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о нюансе, который помог футболистам «Лацио» сравнять счёт в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (1:1).
Орлов объяснил, почему «Зенит» не удержал победу в матче ЛЧ с «Лацио»
  • Reuters

«Открою вам маленький секрет, в чём причина, почему Ловрен вчера поскользнулся и «Зенит» пропустил мяч. В первом тайме мы видели, как скользили зенитовцы и футболисты «Лацио». Перед игрой поливают поле, чтобы свежее было и скорость была. Наверное, чуть переборщили. Но в перерыве игроки «Лацио» поменяли шипы, наши — нет. Вот это и есть непрофессионализм. Всё в деталях», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Итальянский клуб сравнял счёт на 82-й минуте. Защитник хозяев Деян Ловрен поскользнулся и не успел прервать прострел, который закончился голом форварда «Лацио» Фелипе Кайседо.

Ранее Игонин назвал матч с «Лацио» одной из лучших игр «Зенита».

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