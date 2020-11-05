Игонин назвал матч с «Лацио» одной из лучших игр «Зенита»

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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал ничью с римским «Лацио» в третьем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Игонин назвал матч с «Лацио» одной из лучших игр «Зенита»
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Мы в Питере не говорим, что потеряли окончательно шансы. Мы надеемся на выход из группы, почему бы и нет. Вчера была одна из лучших игр «Зенита», то время, которое было у Семака для подготовки команды, использовано с пользой. Что касается самой команды, раньше было такое понятие, как «Халкозависимость», потом была «Дзюбазависимость», а теперь у нас «Ерохинозависимость», — цитирует Игонина «Чемпионат».

По его словам, когда всё строится вокруг одного футболиста, становится тревожно. Игонин подчеркнул, что лучше выстраивать игру через нескольких исполнителей.

«Чтобы солиднее выглядеть, есть простой и понятный способ — приобретение футболистов, чтобы исправить разницу в уровне чемпионатов. У «Зенита» есть проблема Малкома. Он покупался для таких игр, его очень не хватало. В РПЛ, во многих матчах «Зенит» должен справляться и без него, но в Лиге чемпионов сложно», — сказал Игонин.

«Зенит» на своём поле сыграл с «Лацио» вничью со счётом 1:1. Итальянский клуб с пятью очками находится на втором месте в турнирной таблице группы F. «Зенит» набрал одно очко и располагается на последней, четвёртой строчке.

24 ноября команды снова сыграют друг с другом, но уже в Риме.

Ранее телеведущий Михаил Шац заявил, что у него отличные впечатления от игры «Зенита» с «Лацио».

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