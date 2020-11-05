Телеведущий Шац заявил, что у него отличные впечатления от игры «Зенита» с «Лацио»

Известный телеведущий и актёр Михаил Шац поделился эмоциями после матча петербургского «Зенита» с римским «Лацио» в третьем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Впечатления от вчерашней игры «Зенита» отличные. Для меня было важным увидеть, насколько «Зенит» сможет поменять настроение в матче, структуру игры. Всё это вчера было заметно. Конечно, обидно, что вышло так, а не по-другому, но в целом впечатления позитивные. Я вижу некий очевидный шаг к выздоровлению команды», — цитирует Шаца «Чемпионат».

«Зенит» на своём поле сыграл с «Лацио» вничью со счётом 1:1. Итальянский клуб с пятью очками находится на втором месте в турнирной таблице группы F. «Зенит» набрал одно очко и располагается на последней, четвёртой строчке.

24 ноября команды снова сыграют друг с другом, но уже в Риме.

Ранее Деян Ловрен признался, что разочарован ничьей в матче «Зенита» с «Лацио».