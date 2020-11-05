Ловрен признался, что разочарован ничьей в матче «Зенита» с «Лацио»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничью с римским «Лацио» в третьем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Победить в этом матче действительно могли обе команды. Мы разочарованы тем, что в итоге набрали только одно очко. В оставшихся матчах нам просто необходимо быть такими же смелыми на поле, какими мы были большую часть матча с «Лацио», — приводит слова Ловрена сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Зенит» на своём поле сыграл с «Лацио» вничью со счётом 1:1. Итальянский клуб с пятью очками находится на втором месте в турнирной таблице группы F. «Зенит» набрал одно очко и располагается на последней, четвёртой строчке.

24 ноября команды снова сыграют друг с другом, но уже в Риме.

Ранее футболист «Лацио» Хоакин Корреа выразил мнение, что итальянская команда могла обыграть «Зенит».