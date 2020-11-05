Футболист «Лацио» Корреа считает, что итальянская команда могла обыграть «Зенит»

Полузащитник римского «Лацио» Хоакин Корреа прокомментировал ничью с петербургским «Зенитом» в третьем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

«Мы уже привыкли к тому, что ситуация сейчас непростая, и продолжаем двигаться дальше, несмотря ни на что. Сегодня нам удалось заработать важное очко», — приводит слова Корреа официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он признал, что у «Лацио» возникали сложности в первом тайме, но отметил, что после перерыва римлянам удалось дать достойный отпор сине-бело-голубым.

«Да, некоторых игроков у нас не хватает, но те, кто есть, хорошо справляются. Мы вполне могли и выиграть», — добавил хавбек.

«Зенит» на своём поле сыграл с «Лацио» вничью со счётом 1:1. Итальянский клуб с пятью очками находится на втором месте в турнирной таблице группы F. «Зенит» набрал одно очко и располагается на последней, четвёртой строчке.

24 ноября команды снова сыграют друг с другом, но уже в Риме.

Ранее Александр Бубнов заявил, что «Зениту» не хватило дисциплины для победы над «Лацио».