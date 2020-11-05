Минаков: Нурмагомедов сделал многое для спорта, но это не основание для звания Героя России

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков прокомментировал предложение присвоить чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

«Если смотреть на вещи объективно, Хабиб сделал многое для российского спорта, но это не основание для получения медали Героя России. Это уже перебор. Звезда Героя даётся за проявленный человеческий героизм. Не в спортивном направлении, это точно», — цитирует Минакова «Чемпионат».

По его мнению, в случае присуждения этой награды спортсмену звание могут попросить многие люди из других сфер, а награда может потерять свою ценность.

«Я бы такую инициативу не поддержал. Но, повторюсь, Хабиб внёс огромный вклад в развитие спорта», — добавил Минаков.

С предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Всего в России звание Героя России присваивали трём спортсменам — лыжницам Ларисе Лазутиной и Любови Егоровой, а также борцу Александру Карелину.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее Геннадий Орлов высказался об идее о присвоении Нурмагомедову звания Героя России.