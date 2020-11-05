Макгрегор объяснил причину своего последнего ухода из UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, из-за чего он в последний раз решил покинуть UFC.

Как сообщает The Independent со ссылкой на слова Макгрегора, боец был отодвинут на второй план самой организацией после того, как известил руководство о готовности провести четыре боя в 2020 году.

Как подчеркнул Макгрегор, он был недоволен тем, что UFC не собирается выполнять его требования из-за пандемии коронавируса. По словам бойца, это разочаровало его в промоушене.

В последнем своём поединке, который состоялся 18 января 2020 года, Макгрегор в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне.

В следующем бою Макгрегор встретится с американцем Дастином Порье. Поединок должен состояться в январе 2021 года.

Ранее Макгрегор сравнил себя с Брюсом Ли.