Макгрегор объяснил причину своего последнего ухода из UFC

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, из-за чего он в последний раз решил покинуть UFC.
Макгрегор объяснил причину своего последнего ухода из UFC
  • © Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
  • Reuters

Как сообщает The Independent со ссылкой на слова Макгрегора, боец был отодвинут на второй план самой организацией после того, как известил руководство о готовности провести четыре боя в 2020 году.

Как подчеркнул Макгрегор, он был недоволен тем, что UFC не собирается выполнять его требования из-за пандемии коронавируса. По словам бойца, это разочаровало его в промоушене.

В последнем своём поединке, который состоялся 18 января 2020 года, Макгрегор в первом раунде нокаутировал Дональда Серроне.

В следующем бою Макгрегор встретится с американцем Дастином Порье. Поединок должен состояться в январе 2021 года.

Ранее Макгрегор сравнил себя с Брюсом Ли.

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