Макгрегор сравнил себя с Брюсом Ли
- Reuters
«Сначала это был Брюс Ли. Теперь это Конор Макгрегор», — написал ирландец в своём Twitter, опубликовав коллаж, на котором он стоит напротив легендарного актёра.
Также на посту написана фраза Брюса Ли «Бери полезное, отвергай бесполезное и добавляй что-то своё».
В следующем поединке Макгрегор встретится с американцем Дастином Порье. Поединок должен состояться в январе 2021 года.
Ранее Макгрегор заявил, что не считает свой возраст помехой для дальнейших выступлений в смешанных единоборствах.
First it was Bruce Lee.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) November 3, 2020
Now it’s Conor Mac 🇮🇪 @Maclifeofficialpic.twitter.com/LRUg41pzwb