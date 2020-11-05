Макгрегор сравнил себя с Брюсом Ли

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сравнил себя с легендарным мастером боевых искусств и актёром Брюсом Ли.

«Сначала это был Брюс Ли. Теперь это Конор Макгрегор», — написал ирландец в своём Twitter, опубликовав коллаж, на котором он стоит напротив легендарного актёра.

Также на посту написана фраза Брюса Ли «Бери полезное, отвергай бесполезное и добавляй что-то своё».

В следующем поединке Макгрегор встретится с американцем Дастином Порье. Поединок должен состояться в январе 2021 года.

Ранее Макгрегор заявил, что не считает свой возраст помехой для дальнейших выступлений в смешанных единоборствах.