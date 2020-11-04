Макгрегор: я ещё не старый для ММА

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не считает свой возраст помехой для дальнейших выступлений в смешанных единоборствах.
Макгрегор: я ещё не старый для ММА
  • Reuters

«Меня проигнорировали, хотя я предложил три даты, меня можно было поставить на четыре события за календарный год. Потом меня задвинули, поскольку запретили фанатов на трибунах. Я сказал, что идёт оно всё лесом, и свалил. Четыре боя в эту эпоху — это 6 млн платных показов. Я ещё ни разу не старый для ММА. Андерсон Силва начал свой путь только в 31 год. Мир узнает, что к чему, лишь после окончательного завершения. Если я скажу, что хорош, то вы скажете, что я хвастаюсь. Если я скажу, что я не хорош, то вы будете знать, что я солгал», — написал Макгрегор в Twitter.

32-летний ирландец должен провести свой следующий бой 23 января 2021 года против Дастина Порье.

Ранее Макгрегор заявил, что он миллионер и идёт за миллиардом.

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