«Краснодар» второй раз в истории клуба проиграл четыре матча подряд

Поражение от испанской «Севильи» (2:3) в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов стало для «Краснодара» четвёртым подряд.

До этого «быки» уступили «Спартаку» (1:3), английскому «Челси» (0:4) и «Ахмату» (0:2).

Для «Краснодара» это второй раз в истории клуба, когда команда проиграла четыре встречи подряд. При этом антирекорд коллектива с юга России — пять поражений подряд.

В ближайшем матче, который состоится 8 ноября, «Краснодар» сыграет с «Зенитом».

Ранее тренер «Севильи» заявил, что победа над «Краснодаром» была трудной, но заслуженной.