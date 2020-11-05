Тренер «Севильи»: победа над «Краснодаром» была трудной, но заслуженной

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Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Тренер «Севильи»: победа над «Краснодаром» была трудной, но заслуженной
  • © REUTERS/Marcelo Del Pozo

«Это была трудная, но заслуженная победа», — цитирует Лопетеги официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что сперва практически всё пошло не по плану его команды и андалусийцам пришлось очень тяжело. Тем не менее, как подчеркнул специалист, «Севилья» продемонстрировала бойцовский характер. 

«Я доволен характером, настроем и работой игроков. Это был потрясающий вечер. Мы создали много моментов и в итоге добились своей цели — набрали три очка», — добавил Лопетеги.

«Краснодар» проиграл на выезде «Севилье» со счётом 2:3. При этом подопечные Мусаева изначально выигрывали 2:0, а перед перерывом остались в большинстве после удаления игрока «Севильи» Хесуса Наваса.

«Севилья» набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Краснодар» находится на третьей позиции с одним очком в активе.  

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