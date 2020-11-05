Мусаев заявил, что у «Краснодара» нет оправданий после поражения от «Севильи»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после поражения от «Севильи» в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Мусаев заявил, что у «Краснодара» нет оправданий после поражения от «Севильи»
  • © REUTERS/Marcelo Del Pozo

«Нам нет никаких оправданий, мы сами проиграли эту игру», — цитирует Мусаева официальный сайт российского клуба.

«Краснодар» проиграл на выезде «Севилье» со счётом 2:3. При этом подопечные Мусаева изначально выигрывали 2:0, а перед перерывом остались в большинстве после удаления игрока «Севильи» Хесуса Наваса.

«Севилья» набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Краснодар» находится на третьей позиции с одним очком в активе.  

Ранее сообщалось, что удар Магомеда-Шапи Сулейманова со штрафного претендует на звание лучшего гола тура в ЛЧ.

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