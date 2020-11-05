Удар Сулейманова со штрафного претендует на звание лучшего гола тура в ЛЧ
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Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Сулейманов отличился на 17-й минуте игры с «Севильей». Форвард красивым ударом со штрафного послал мяч в сетку испанской команды.
Тем не менее это не помогло «Краснодару» избежать поражения (2:3).
Также на звание автора лучшего гола тура претендуют форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, хавбек «Порту» Луис Диас и полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа.
Ранее полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский назвал поражение от «Севильи» одним из самых тяжёлых в своей карьере.