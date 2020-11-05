Газинский назвал поражение от «Севильи» одним из самых тяжёлых в своей карьере

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский признал, что после поражения от «Севильи» в Лиге чемпионов между его партнёрами состоялся разговор в раздевалке на повышенных тонах.
Газинский назвал поражение от «Севильи» одним из самых тяжёлых в своей карьере
  • © EUTERS/Marcelo Del Pozo

Суть беседы игрок, впрочем, раскрывать отказался.

«Всегда предъявляем друг другу что-то после игры, но проигрывает команда. Мы должны что-то извлечь из этого поражения. Ведя в счёте после первого тайма, мы играли в большинстве и должны были побеждать. Повторюсь, это тяжелейшее поражение, одно из самых тяжёлых в карьере. Но нужно двигаться дальше», — цитирует Газинского Sport24.

В свою очередь, наставник команды Мурад Мусаев считает, что «Краснодар» должен был лучше контролировать мяч в игре с «Севильей».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить