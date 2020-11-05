Газинский назвал поражение от «Севильи» одним из самых тяжёлых в своей карьере

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский признал, что после поражения от «Севильи» в Лиге чемпионов между его партнёрами состоялся разговор в раздевалке на повышенных тонах.

Суть беседы игрок, впрочем, раскрывать отказался.

«Всегда предъявляем друг другу что-то после игры, но проигрывает команда. Мы должны что-то извлечь из этого поражения. Ведя в счёте после первого тайма, мы играли в большинстве и должны были побеждать. Повторюсь, это тяжелейшее поражение, одно из самых тяжёлых в карьере. Но нужно двигаться дальше», — цитирует Газинского Sport24.

В свою очередь, наставник команды Мурад Мусаев считает, что «Краснодар» должен был лучше контролировать мяч в игре с «Севильей».