Мусаев считает, что «Краснодар» должен был лучше контролировать мяч в игре с «Севильей»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда не имеет оправданий после поражения от «Севильи» в матче Лиги чемпионов (2:3).
Мусаев считает, что «Краснодар» должен был лучше контролировать мяч в игре с «Севильей»
  • © REUTERS/Marcelo Del Pozo

По ходу встречи «быки» вели со счётом 2:0 и действовали в численном большинстве.

«Мы должны были лучше контролировать матч, но пропустили гол. Посмотрите на наш состав в матче с ПАОК и сегодня. Там изменений — процентов 70. На такие вещи, как болезни, я не могу влиять, а наши перспективы зависят от здоровья наших футболистов», — приводит слова специалиста Sport24.

Также сообщалось, что Магомед-Шапи Сулейманов не смог объяснить поражение «Краснодара» от «Севильи».

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