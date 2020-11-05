Мусаев считает, что «Краснодар» должен был лучше контролировать мяч в игре с «Севильей»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что его команда не имеет оправданий после поражения от «Севильи» в матче Лиги чемпионов (2:3).

По ходу встречи «быки» вели со счётом 2:0 и действовали в численном большинстве.

«Мы должны были лучше контролировать матч, но пропустили гол. Посмотрите на наш состав в матче с ПАОК и сегодня. Там изменений — процентов 70. На такие вещи, как болезни, я не могу влиять, а наши перспективы зависят от здоровья наших футболистов», — приводит слова специалиста Sport24.

Также сообщалось, что Магомед-Шапи Сулейманов не смог объяснить поражение «Краснодара» от «Севильи».