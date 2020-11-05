Сулейманов не смог объяснить поражение «Краснодара» от «Севильи» после счёта 2:0

Автор гола «Краснодара» в ворота «Севильи» Магомед-Шапи Сулейманов заявил, что испытывает полное опустошение после поражения в выездном матче Лиги чемпионов.

«Мы вели 2:0, плюс соперник получил красную в конце тайма. Мы должны были выходить и просто контролировать мяч. Не знаю, почему так вышло. Видимо, у соперника было больше желания, хотя мы тоже бились. Это необъяснимые вещи. Даже не могу сказать. В команде мы высказали это друг другу. Я считаю, что мы должны были забирать этот матч», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что имеет претензии к партнёрам, которые уже высказал в раздевалке. Сулейманов не исключил, что игроки «Краснодара» в какой-то момент подустали.

Ранее сообщалось, что «Севилья» победила «Краснодар» в меньшинстве, уступая по ходу матча 0:2.