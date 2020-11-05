Барриос полагает, что «Зенит» усложнил себе задачу в Лиге чемпионов

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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявил, что его команда усложнила себе задачу в Лиге чемпионов, не сумев выиграть у «Лацио».
Барриос полагает, что «Зенит» усложнил себе задачу в Лиге чемпионов
  • © REUTERS/Anton Vaganov

При этом, по его словам, гол римлян в ворота сине-бело-голубых получился заслуженным.

«В турнирах такого класса всё решают мелкие детали. До голевого удара у «Лацио» было несколько подходов к воротам. Я думаю, у них было достаточно настойчивости, они были сконцентрированы», — цитирует Барриоса пресс-служба «Зенита».

По его мнению, петербуржцам не хватило концентрации, из-за чего соперник смог провести контратаку.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился эмоциями от ничьей с «Лацио».

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