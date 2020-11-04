«Истанбул» впервые в своей истории победил на групповом этапе ЛЧ

Турецкий футбольный клуб «Истанбул Башакшехир» одержал первую в своей истории победу на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Знаковое для турецкой команды событие произошло в домашней игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионом с английским «Манчестер Юнайтед».

«Истанбул», основанный в 1990 году, сумел добыть свою первую победу в своём дебютном розыгрыше группового этапа. Прежде турецкая команда выигрывала лишь в квалификации, но при этом не пробивалась в основную стадию.

Ранее сообщалось, что МЮ не сумел продлить рекордную серию гостевых побед.