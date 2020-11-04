МЮ не сумел продлить рекордную серию гостевых побед

Английский «Манчестер Юнайтед» не сумел продлить свою рекордную серию побед на выезде.

Поражение от турецкого «Истанбул Башакшехир» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стало для МЮ первым после серии из десяти побед в официальных выездных матчах во всех турнирах.

Данная серия не учитывает товарищеские встречи, а также игру 1/2 финала Лиги Европы, прошедшую на нейтральном поле, в которой МЮ были номинальными гостями.

Это поражение также прервало беспроигрышную серию выездных матчей. «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в гостях на протяжении 19 матчей — с января, когда на «Энфилде» уступил «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос забил 100-й мяч за «Реал».