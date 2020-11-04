МЮ не сумел продлить рекордную серию гостевых побед

Короткая ссылка
Английский «Манчестер Юнайтед» не сумел продлить свою рекордную серию побед на выезде.
МЮ не сумел продлить рекордную серию гостевых побед
  • Reuters

Поражение от турецкого «Истанбул Башакшехир» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стало для МЮ первым после серии из десяти побед в официальных выездных матчах во всех турнирах.

Данная серия не учитывает товарищеские встречи, а также игру 1/2 финала Лиги Европы, прошедшую на нейтральном поле, в которой МЮ были номинальными гостями.

Это поражение также прервало беспроигрышную серию выездных матчей. «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в гостях на протяжении 19 матчей — с января, когда на «Энфилде» уступил «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос забил 100-й мяч за «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить