УНИКС обыграл «Рейер» в баскетбольном Еврокубке

Казанский УНИКС одержал победу над итальянским клубом «Рейер» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 90:87 в пользу хозяев площадки.

В составе УНИКСа 20 очков набрал Джамар Смит. 17 очков на счету Айзеи Канаана. 16 очков команде принёс Джон Браун. Дабл-дабл из 12 очков и десяти подборов в активе Окаро Уайта, а Джордан Морган оформил дабл-дабл из 11 очков и десяти подборов.

За «Рейер» 23 очка набрал Майкл Брамос. Ещё 22 очка команде принёс Айзек Фоту.

Следующим соперником УНИКСа станет турецкий «Бахчешехир».

Ранее сообщалось, что Евролига не рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса.