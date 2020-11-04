Евролига не рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса
- Reuters
«Мы уважаем личное мнение Этторе, но возможность приостановки сезона не обсуждалась ни на каком уровне. И руководство Евролиги, и клубы-участники сосредоточены на том, чтобы сезон продолжался и проходил по расписанию, одобренному в июле», — приводит ТАСС слова источника в руководстве Евролиги.
Нынешний сезон Евролиги стартовал 3 октября. Уже было сыграно шесть туров регулярного чемпионата из 34. Часть матчей была перенесена из-за вспышки заболевания в командах.
Ранее сообщалось, что Мессина призвал приостановить баскетбольную Евролигу до весны.