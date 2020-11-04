Евролига не рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса

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В баскетбольной Евролиге не намерены прислушиваться к призыву экс-наставника ЦСКА Этторе Мессины, ныне тренирующего «Милан», о приостановке сезона до весны из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Евролига не рассматривает вариант приостановки сезона из-за коронавируса
  • Reuters

«Мы уважаем личное мнение Этторе, но возможность приостановки сезона не обсуждалась ни на каком уровне. И руководство Евролиги, и клубы-участники сосредоточены на том, чтобы сезон продолжался и проходил по расписанию, одобренному в июле», — приводит ТАСС слова источника в руководстве Евролиги.

Нынешний сезон Евролиги стартовал 3 октября. Уже было сыграно шесть туров регулярного чемпионата из 34. Часть матчей была перенесена из-за вспышки заболевания в командах.

Ранее сообщалось, что Мессина призвал приостановить баскетбольную Евролигу до весны.

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