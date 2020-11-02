Экс-тренер ЦСКА Мессина призвал приостановить баскетбольную Евролигу до весны

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Этторе Мессина, ныне возглавляющий итальянский «Милан», выступил с призывом о приостановке текущего сезона Евролиги из-за пандемии коронавируса.
Экс-тренер ЦСКА Мессина призвал приостановить баскетбольную Евролигу до весны
  • Reuters

«Трудности международных перелётов вызывают серьёзную обеспокоенность для здоровья команд и судей. Скоро не будет доступных дат для отложенных игр — все чаще результаты будут зависеть от того, кому повезёт больше, и кто меньше заразится в своей команде. По этим причинам и с большим смирением, как страстный поклонник игры, я хотел бы попросить руководство ради баскетбола отложить в сторону мнения, которые разделяли их в недавнем прошлом», — приводи слова Мессины Eurohoops.

Он призвал отложить еврокубковые соревнования и позволить национальным чемпионатам завершить сезон в течение четырёх следующих месяцев, поскольку перемещения внутри стран не вызывают столько сложностей, как международные перелёты.

«После этого в марте или апреле все международные турниры можно будет завершить и подготовиться к Олимпийским играм. Возможно, к тому времени пандемия коронавируса будет приостановлена», — добавил специалист.

Нынешний сезон Евролиги стартовав 3 октября. Уже было сыграно шесть туров регулярного чемпионата из 34. Часть матчей была перенесена из-за вспышке заболевания в командах.

Ранее сообщалось, что «Химки» одержали первую победу в сезоне баскетбольной Евролиги.

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