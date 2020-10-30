«Химки» одержали первую победу в сезоне баскетбольной Евролиги

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Подмосковные «Химки» обыграли белградскую «Црвену Звезду» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» одержали первую победу в сезоне баскетбольной Евролиги
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 83:77 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник российского коллектива Эрик Макколлум, набравший 23 очка. Его партнёр по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 передач, а также дабл-дабл на счету Джордана Микки (11 очков, 11 подборов). В составе гостей 16 очков в свой актив записал Джордан Лойд.

Для «Химок» эта победа стала первой в Евролиге со старта сезона. До этого клуб из Московской области потерпел пять поражений подряд.

Ранее ЦСКА победил «Валенсию» в баскетбольной Евролиге.

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