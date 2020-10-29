ЦСКА победил «Валенсию» в баскетбольной Евролиге

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Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Валенсией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА победил «Валенсию» в баскетбольной Евролиге
  • © euroleague.net

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 84:75 в пользу хозяев площадки.

В составе ЦСКА самым результативным игроком стал Майк Джеймс, набравший 17 очков. 15 очков в активе Уилла Клайберна.

За «Валенисию» 15 очков набрал Никола Калинич. Ещё десять очков в активе Луи Лабери.

Для ЦСКА эта победа стала третьей в нынешнем сезоне при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что УНИКС проиграл «Ховентуду» в баскетбольном Еврокубке.

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