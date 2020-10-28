УНИКС проиграл «Ховентуду» в баскетбольном Еврокубке

Казанский УНИКС потерпел поражение от испанского «Ховентуда» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Прошедшая в Казани встреча, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 76:73 в пользу гостей.

В составе УНИКСа по 17 очков набрали Джон Браун и Джордан Морган. Ещё 15 очков команде принёс Нейт Уолтерс.

За «Ховентуд» 16 очков набрал Хаби Лопес-Аростеги. Ещё 15 очков команде принёс Владимир Бродзянски. 14 очков в активе Ненада Димитриевича.

Для казанской команды это второе поражение в нынешнем сезоне при двух победах. Ещё одна игра была перенесена из-за коронавируса.

Следующим соперником УНИКСа станет итальянский «Рейер».

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге, уступив «Маккаби».