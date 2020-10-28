УНИКС проиграл «Ховентуду» в баскетбольном Еврокубке
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Прошедшая в Казани встреча, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 76:73 в пользу гостей.
В составе УНИКСа по 17 очков набрали Джон Браун и Джордан Морган. Ещё 15 очков команде принёс Нейт Уолтерс.
За «Ховентуд» 16 очков набрал Хаби Лопес-Аростеги. Ещё 15 очков команде принёс Владимир Бродзянски. 14 очков в активе Ненада Димитриевича.
Для казанской команды это второе поражение в нынешнем сезоне при двух победах. Ещё одна игра была перенесена из-за коронавируса.
Следующим соперником УНИКСа станет итальянский «Рейер».
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге, уступив «Маккаби».