«Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге, уступив «Маккаби»

Подмосковные «Химки» потерпели поражение от «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Мытищах, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 89:87 в пользу гостей.

В составе «Химок» Дабл-дабл из 32 очков и 11 асситов собрал Алексей Швед. Ещё 15 очков в активе Грега Монро. Дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов — на счету Девина Букера.

За «Маккаби» 26 очков набрал Тайлер Дорси. 16 очков команде принёс Анте Жижич. Дабл-дабл из 15 очков и десяти подборов — в активе Анджело Калояро.

Для «Химок» это пятое поражение в пяти сыгранных матчах нынешнего сезона. Следующим соперником подмосковной команды станет «Црвена Звезда», а «Маккаби» сыграет с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Црвене Звезде» в овертайме матча баскетбольной Евролиги.