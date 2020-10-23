«Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге, уступив «Маккаби»
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Встреча, прошедшая в Мытищах, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 89:87 в пользу гостей.
В составе «Химок» Дабл-дабл из 32 очков и 11 асситов собрал Алексей Швед. Ещё 15 очков в активе Грега Монро. Дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов — на счету Девина Букера.
За «Маккаби» 26 очков набрал Тайлер Дорси. 16 очков команде принёс Анте Жижич. Дабл-дабл из 15 очков и десяти подборов — в активе Анджело Калояро.
Для «Химок» это пятое поражение в пяти сыгранных матчах нынешнего сезона. Следующим соперником подмосковной команды станет «Црвена Звезда», а «Маккаби» сыграет с «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Црвене Звезде» в овертайме матча баскетбольной Евролиги.