«Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге, уступив «Маккаби»

Короткая ссылка
Подмосковные «Химки» потерпели поражение от «Маккаби» из Тель-Авива в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» потерпели пятое поражение в Евролиге, уступив «Маккаби»
  • © euroleague.net

Встреча, прошедшая в Мытищах, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 89:87 в пользу гостей.

В составе «Химок» Дабл-дабл из 32 очков и 11 асситов собрал Алексей Швед. Ещё 15 очков в активе Грега Монро. Дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов — на счету Девина Букера.

За «Маккаби» 26 очков набрал Тайлер Дорси. 16 очков команде принёс Анте Жижич. Дабл-дабл из 15 очков и десяти подборов — в активе Анджело Калояро.

Для «Химок» это пятое поражение в пяти сыгранных матчах нынешнего сезона. Следующим соперником подмосковной команды станет «Црвена Звезда», а «Маккаби» сыграет с «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Црвене Звезде» в овертайме матча баскетбольной Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить