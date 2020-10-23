ЦСКА проиграл «Црвене Звезде» в овертайме матча баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА потерпел поражение от сербской «Црвеной Звезды» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Белграде, исход которой решился в овертайме, завершилась со счётом 86:84 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Дэниел Хэккет, набравший 29 очков. Ещё 18 очков в активе Уилла Клайберна.

В составе «Црвены Звезды» 31 очко набрал Джордан Лойд. 12 очков в активе Кори Уолдена.

Следующим соперником ЦСКА станет испанская «Валенсия», а «Црвена Звезда» сыграет с подмосковными «Химками».

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в баскетбольном Еврокубке.