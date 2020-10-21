«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в баскетбольном Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Андоррой» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 76:61 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Кевин Херви, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. Ещё 11 очков набрал Уилл Каммингс. 10 очков в активе Алана Уильямса.

В составе «Андорры» 13 очков набрал Давид Йелинек. Ещё 12 очков команде принёс Хаукур Паульссон.

Следующим соперником «Локомотива-Кубани» станет «Монако», а «Андорра» сыграет с «Лиеткабелисом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» добился переноса матча с «Миланом» в Евролиге из-за невозможности набрать игроков для заявки.