«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в баскетбольном Еврокубке

Короткая ссылка
Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Андоррой» в матче группового этапа баскетбольного Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в баскетбольном Еврокубке
  • @lokobasket
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 76:61 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубани» стал Кевин Херви, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов. Ещё 11 очков набрал Уилл Каммингс. 10 очков в активе Алана Уильямса.

В составе «Андорры» 13 очков набрал Давид Йелинек. Ещё 12 очков команде принёс Хаукур Паульссон.

Следующим соперником «Локомотива-Кубани» станет «Монако», а «Андорра» сыграет с «Лиеткабелисом».

Ранее сообщалось, что «Зенит» добился переноса матча с «Миланом» в Евролиге из-за невозможности набрать игроков для заявки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить