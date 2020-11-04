Антон Миранчук о продлении контракта с «Локомотивом»: здесь я чувствую себя как дома

Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук прокомментировал подписание нового контракта с московским футбольным клубом «Локомотив».

«В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своём клубе. У меня теперь ещё больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

25-летний хавбек является воспитанником «Локомотива». За восемь сезонов в составе московского клуба он провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 голевых передач, выиграв с командой РПЛ трижды Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком.