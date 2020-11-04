Антон Миранчук о продлении контракта с «Локомотивом»: здесь я чувствую себя как дома

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук прокомментировал подписание нового контракта с московским футбольным клубом «Локомотив».
Антон Миранчук о продлении контракта с «Локомотивом»: здесь я чувствую себя как дома
  • РИА Новости

«В «Локомотиве» я чувствую себя как дома, я счастлив. Просто счастливый человек в своём клубе. У меня теперь ещё больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Приходите на стадион, болейте! Как показывают матчи, с вашей поддержкой нам намного легче», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

25-летний хавбек является воспитанником «Локомотива». За восемь сезонов в составе московского клуба он провёл 119 матчей, забил 28 голов и отдал 16 голевых передач, выиграв с командой РПЛ трижды Кубок России и один раз — Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» объявил о продлении контракта с Антоном Миранчуком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить