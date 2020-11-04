Арустамян: изумляюсь истерии вокруг Алексея Миранчука и «Аталанты»

Спортивный журналист Нобель Арустамян высказал мнение о нынешней роли российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянском клубе «Аталанта».

«Изумляюсь истерии вокруг Алексея Миранчука, не сыгравшего за «Аталанту» в четырёх последних матчах. Люди делают из этого безумные выводы: от «Миранчук не выдерживает тренировок» до «Гасперини мстит руководству за то, что трансфер не согласовали». Во-первых, согласовали. Покупка Алексея — совместная идея тренера и боссов клуба. Это подтверждали все люди, занимавшиеся сделкой. Во-вторых — да, тренировки у Джан Пьеро и правда непростые. Но в Италии есть избитая фраза: даже Платини полгода привыкал в Италии, а потом стал одним из лучших футболистов в истории кальчо», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Гасперини не сразу подпускает новичков к матчам, и в качестве примера привёл ситуацию с украинским хавбеком Русланом Малиновским, который также долго не играл в минувшем сезоне и стал себя проявлять только во второй его половине.

«А тут — пандемия, сбившиеся графики подготовки. Миранчук пока входит в новый для себя ритм и привыкает, но никакой проблемы в этом я не вижу. Не сомневаюсь: Алексей обязательно будет играть в «Аталанте». Тем более учитывая, как на него рассчитывали руководство и Гасперини. Не в порядке сама «Аталанта» — и вот это должно пугать. В прошлом сезоне она много забивала, теперь много пропускает: пять от «Ливерпуля», четыре от «Наполи», — добавил Арустамян.

25-летний Миранчук пропустил старт сезона из-за травмы. Он дебютировал за «Аталанту» в матче Лиги чемпионов против датского «Мидтьюлланда», в котором отыграл 11 минут и забил мяч. После этого он на поле ещё не появлялся.

Ранее агент рассказал, как Миранчук реагирует на отсутствие игровой практики в «Аталанте».