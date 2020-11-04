Маркизио: если бы Иммобиле приехал в Петербург, то «Зениту» стоило бы его очень сильно опасаться
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- РИА Новости
«Мы знакомы ещё по «Ювентусу», играли вместе в юношеской команде. Это очень важный игрок не только для «Лацио», но и для сборной Италии. Если бы он приехал в Петербург, его стоило очень сильно опасаться. Он чем-то похож на Азмуна в том плане, что на скорости, когда остаётся несколько метров до ворот, может поставить в затруднение любую оборону», — приводит слова Маркизио «Матч ТВ».
Матч «Зенит» — «Лацио» состоится 4 ноября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20:55 мск.
Ранее Маркизио высказал мнение о «Лацио» перед матчем ЛЧ с «Зенитом».