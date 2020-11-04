Коке: «Атлетико» не повезло в матче с «Локомотивом»
- Reuters
«К сожалению, в этом матче нам не повезло. Но нет времени сожалеть об упущенных шансах. Стоит отметить, что все футболисты «Атлетико» выложились на поле. Надо продолжать в том же духе, и положительный результат придёт», — цитирует Коке Marca.
В следующем туре «Локомотив» вновь встретится с «Атлетико». Матч состоится 25 ноября в Мадриде, на стадионе «Ванда Метрополитано».
Ранее футболист «Атлетико» заявил, что игроки «Локомотива» не удивили его в матче ЛЧ.