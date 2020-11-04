Футболист «Атлетико» заявил, что футболисты «Локомотива» не удивили его в матче ЛЧ

Защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал результат матча с московским «Локомотивом» (1:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Конечно, мы разочарованы результатом. Считаю, что мы доминировали в этом матче, создали достаточно голевых моментов, но нам не хватало хорошего завершающего удара. Мы знали, как будет действовать «Локомотив». Они не удивили нас своей слаженностью и самоотдачей. Тем не менее мы должны были побеждать», — приводит слова Триппьера официальный сайт УЕФА.

«Локомотив» после трёх туров занимает третье место в турнирной таблице группы, набрав два очка. «Атлетико» на втором месте с четырьмя очками. В следующем туре «Локомотив» снова встретится с «Атлетико». Матч пройдёт 25 ноября в Мадриде.

Ранее Живоглядов высказался о матче с «Атлетико».